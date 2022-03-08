Генштаб ВСУ: Есть признаки, что Беларусь все еще может вступить в войну

Генеральный штаб ВСУ в операционной сводке по состоянию на 12:00 8 марта сообщил, что риск вступления в войну армии Беларуси остается.

"Сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена ​​частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ.

В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информированы о предстоящих действиях и не желают воевать на стороне ВС РФ", - говорится в сообщении.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, "чтобы не делать подарков Западу". Тем не менее, враг постоянно совершает ракетные и бомбовые удары по Украине с территории Беларуси. Европейский Союз и США уже ввели не один пакет санкций против лукашенковских приспешников.