В Сумах захватили российский парадный танк - ВИДЕО

В Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк – он был цел и над ним развевался флаг россии. Видео распространила официальная страница Сухопутных войск ВСУ.

"За день вторая, но уже живая – это хоть живая машина. Бросили. Первая взорванная, вторая брошена... Такой в ​​Москве на параде был. Прямо с парада! Тот, что был, уже без башни остался, а этот нормальный", - слышны на видео переговоры украинских бойцов.

У танка по бокам колорадские ленты, а на башне – трехцветная российская тряпка.

Ранее в Ирпене под Киевом была найдена парадная форма российских военных. Очевидно, россияне собирались пройти парадным маршем по центру украинской столицы, но что-то пошло не так.

Заметим, что по данным ВСУ, по состоянию на утро 8 марта было уничтожено 303 вражеских танка с момента вторжения.