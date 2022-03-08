В Киевской области оккупант не позволяет гражданским выходить на улицу и обстреливает жилые дома

Одна из самых сложных гуманитарных ситуаций продолжает сохраняться в Киевской области в районе населенных пунктов Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка. Они остаются захваченными страной-оккупантом, не позволяющими местным жителям выходить из дома. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

"Время от времени человеческие дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия. За Ирпень ведутся бои, проводится автобусная эвакуция гражданских через мост возле Романовки в сторону столицы. Войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенную гуманитарку захватили кафиры, мэру Ирпеня угрожали убийством и требовали сдать Ирпень, но Ирпень не сдается.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

7 марта в Буче был взорван Институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловки-Рубежовки.

Во всем Приирпении – трупы в подвалах и на улицах, кафиры не позволяют забирать тела даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи.

Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже эпицентр гуманитарной катастрофы.

Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловки-Рубежовки, Забучья. В противном случае потери будут не только от обстрелов. В эти населенные пункты кафиры не позволяют провозить гуманитарную помощь!

Оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников", – написал Карплюк.