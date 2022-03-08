США в одностороннем порядке откажется от импорта российских нефти, газа и угля

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден сегодня объявит о прекращении импорта российских энергоносителей: нефти, газа и угля. Об этом сообщают источники CNN.

США пойдут на этот шаг в одностороннем порядке без своих европейских союзников, ведь импорт энергоносителей гораздо больше влияет именно на страны Европы, чем на Северную Америку. Учитывая чрезвычайное давление в своей стране, лидеры США решили пойти на такой шаг самостоятельно.

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Импорт из России в США составляет лишь 8% в 2021 году, из них только 3% - сырой нефти. Экономические чиновники уже больше недели занимаются вопросом отказа от российских энергоносителей.

Ожидается, что Президент США Джо Байден сегодня выступит с новым обращением к журналистам, в котором в том числе объявит новые санкции.