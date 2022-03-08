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"Мы не сдадимся". Легенда киевского Динамо присоединился к ТерОбороне

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Олег Лужный защищает страну от российской армии

"Мы не сдадимся". Легенда киевского Динамо присоединился к ТерОбороне

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо", лондонского "Арсенала" и сборной Украины Олег Лужный вступил в территориальную оборону для защиты страны от российской агрессии. Об этом он рассказал в интервью для Daily Mirror.

"Обстреляют и разрушают целые города и поселки. Патрик Виейра и Жиль Гриманди очень обеспокоены и предложили свою поддержку.

Как и все преданные украинцы, я нахожусь в Украине, где все наши люди защищают Родину. Я вступил в ряды территориальной обороны.

Ситуация очень напряженная, сирена раздается три-четыре раза в день, также ночью. Людям приходится быстро убегать в бомбоубежища, женщины с маленькими детьми, которые не понимают, что происходит, они напуганы.

Обстреливают и разрушаются целые города, люди остаются без газа, света, воды и пищи. Но наша нация как никогда едина. Мы не сдадимся, каждый пытается помочь как можно лучше.

Я поддерживаю все санкции против рф. Люди, которые занимаются спортом, являются частью нации. Когда нация избирает президента, она также отвечает за действия избранного президента. Если они молчат – значит, поддерживают то, что сейчас происходит: вторжение в мирную страну.

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Российские спортсмены могут и должны говорить со своим президентом, чтобы остановить войну. Бомбить мирных людей в 21 веке, которые не нанесли никакого вреда россии? Это не укладывается в уме.

То, что делают россияне – это большая угроза не только для Украины. Украинская армия, наши герои, мы сейчас защищаем всю Европу. Уверен, что все мои бывшие одноклубники озабочены текущей ситуацией. Единственное, что у них нет моего нового мобильного телефона.

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Очень благодарен своим одноклубникам, которые меня поддерживают. Я очень благодарен и горжусь нашими воинами, которые нас защищают! Благодарен нашему Президенту Владимиру Зеленскому, который так преданно стоит за Украину и наш народ", - сказал Лужный.

В настоящее время в радах территориальной обороны различных городов службу несут, в том числе и селебрити - это и спортсмены, такие как Усик, Ломаченко, Кличко, Алиев; музыканты Тополя, Положинский, Виктор Павлик; режиссер Сенцов; писатель Кипиани и многие другие.

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В статье: Олег Лужный война с Россией
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Источник:
Daily Mirror

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