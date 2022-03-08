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Япония впервые в истории предоставит Украине защитное снаряжение

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(4 голосов)

Совместный враг

Япония впервые в истории предоставит Украине защитное снаряжение

Фото: facebook.com/s.v.korsunsky

UA-Футбол
Новина українською

Япония впервые в своей истории предоставит Украине орудие для защиты. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Все это будет на безвозмездной основе.

"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления защитного орудия для нужд Вооруженных Сил. Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", - написал Корсунский.

Чиновник сообщил, что в Украину прибудут бронежилеты, шлемы, палатки, зимняя одежда, медикаменты, генераторы, камеры разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее мы сообщали, что Япония заявила о своих претензиях к рф на Курильские острова.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
08.03.2022 в 17:48
Ну да Курильські острови просто так не повернуться назад!)
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