Япония впервые в истории предоставит Украине защитное снаряжение

Япония впервые в своей истории предоставит Украине орудие для защиты. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Все это будет на безвозмездной основе.

"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления защитного орудия для нужд Вооруженных Сил. Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", - написал Корсунский.

Чиновник сообщил, что в Украину прибудут бронежилеты, шлемы, палатки, зимняя одежда, медикаменты, генераторы, камеры разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях.