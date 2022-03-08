Япония впервые в истории предоставит Украине защитное снаряжение
Совместный враг
Фото: facebook.com/s.v.korsunsky
Япония впервые в своей истории предоставит Украине орудие для защиты. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Все это будет на безвозмездной основе.
"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления защитного орудия для нужд Вооруженных Сил. Подобный акт состоялся впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", - написал Корсунский.
Чиновник сообщил, что в Украину прибудут бронежилеты, шлемы, палатки, зимняя одежда, медикаменты, генераторы, камеры разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее мы сообщали, что Япония
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