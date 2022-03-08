Американское издание CNN опубликовало любопытную графику с зависимостью стран Европы от российского газа.

Как видно из инфографики, самое большое влияние Мокшостан оказывает на Венгрию, которая получает 25% российского газа об общего количества своего импорта. Это может объяснить, почему венгры не горят желанием выступать транзитом для оружия в Украину. Свыше 20% газа также получает Словакия.

Украина получала 11% российского газа от общего объёма. Абсолютно не зависимы от орков шесть стран: Великобритания, Испания, Ирландия, Португалия, Кипр, Мальта.

Все данные приведены по состоянию на 2021 год.

Заметим, что Евросоюз планирует сократить зависимость от российского газа на две трети в этом году и свести его к нулю до 2030 году.