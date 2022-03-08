УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Инфографика: насколько Европа зависима от российского газа
В тренде

Инфографика: насколько Европа зависима от российского газа

Общие новости
(1 голосов)

В Евросоюзе планируют отказаться от российского газа к 2030 году

Инфографика: насколько Европа зависима от российского газа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американское издание CNN опубликовало любопытную графику с зависимостью стран Европы от российского газа.

Как видно из инфографики, самое большое влияние Мокшостан оказывает на Венгрию, которая получает 25% российского газа об общего количества своего импорта. Это может объяснить, почему венгры не горят желанием выступать транзитом для оружия в Украину. Свыше 20% газа также получает Словакия.

Украина получала 11% российского газа от общего объёма. Абсолютно не зависимы от орков шесть стран: Великобритания, Испания, Ирландия, Португалия, Кипр, Мальта.

Все данные приведены по состоянию на 2021 год.

Заметим, что Евросоюз планирует сократить зависимость от российского газа на две трети в этом году и свести его к нулю до 2030 году.

Инфографика: насколько Европа зависима от российского газа - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2022 в 17:34
Перекрити мадярам газопровід, нехай гріються...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...