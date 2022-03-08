Инфографика: насколько Европа зависима от российского газа
В Евросоюзе планируют отказаться от российского газа к 2030 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американское издание CNN опубликовало любопытную графику с зависимостью стран Европы от российского газа.
Как видно из инфографики, самое большое влияние Мокшостан оказывает на Венгрию, которая получает 25% российского газа об общего количества своего импорта. Это может объяснить, почему венгры не горят желанием
Украина получала 11% российского газа от общего объёма. Абсолютно не зависимы от орков шесть стран: Великобритания, Испания, Ирландия, Португалия, Кипр, Мальта.
Все данные приведены по состоянию на 2021 год.
Заметим, что Евросоюз планирует сократить зависимость от российского газа на две трети в этом году и свести его к нулю до 2030 году.
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