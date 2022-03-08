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Пока НАТО не готово нас принять, гарантами Украины могут стать США и соседи - партия Слуга народа

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Пока НАТО не готово нас принять, гарантами Украины могут стать США и соседи - партия Слуга народа

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Правящая партия Слуга народа опубликовала заявление о том, как может быть решен вопрос безопасности Украины, пока Североатлантический Альянс не готов принять ее в свои ряды.

В партии подчеркивают, что не воспринимают ультиматумов агрессора, поэтому территориальная целостность Украины не подлежит сомнению: "Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым".

В то же время Слуги народа утверждают, что нужно здраво смотреть на реальность: "Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые "днр" и "лнр" , признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы не будем этого делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста".

В заявлении напоминается, что НАТО "не готово принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит". "Мы сейчас даже не имеем поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств", - указывают Слуги народа.

"Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может гарантировать Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать".

По мнению членов правящей партии, такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины.

"Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству. Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные Силы отобїются от врага, и надо будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - резюмирует заявление партии Слуга народа.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2022 в 17:35
Свою оборону треба будувати а не надіятись на гнилих чиновників НАТО.
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