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Поклонская приехала за оккупантами в Херсонскую область. За нее уже пообещали $100 тысяч

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Поклонская приехала за оккупантами в Херсонскую область. За нее уже пообещали $100 тысяч

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Бывшая прокурорка оккупированного Крыма наталия поклонская приехала в Херсонскую область вслед за оккупационными войсками. Попыталась раздавать «гуманитарную помощь», но ожидаемо была послана вслед за русским кораблем.

Поклонская нашла выход и заявила российским средствам массовой пропаганды, что «националисты угрожают расправой местному населению, если те примут гуманитарную помощь от России».

Впрочем, вряд ли она задержится в Украине, ведь здесь ее будет ждать настоящая охота. Бизнесмен Сеяр Куршутов пообещал 100 тысяч долларов тому, кто поймает и доставит "няш-мяш" в ближайшее отделение СБУ.

Интересно, что Фейсбук сразу же снял объявление Куршутова, впрочем, оно уже ушло в массы.

Поклонская приехала за оккупантами в Херсонскую область. За нее уже пообещали $100 тысяч - изображение 1

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В статье: война с Россией
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