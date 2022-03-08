Поклонская приехала за оккупантами в Херсонскую область. За нее уже пообещали $100 тысяч
Можно неплохо заработать
Бывшая прокурорка оккупированного Крыма наталия поклонская приехала в Херсонскую область вслед за оккупационными войсками. Попыталась раздавать «гуманитарную помощь», но ожидаемо была послана вслед за русским кораблем.
Поклонская нашла выход и заявила российским средствам массовой пропаганды, что «националисты угрожают расправой местному населению, если те примут гуманитарную помощь от России».
Впрочем, вряд ли она задержится в Украине, ведь здесь ее будет ждать настоящая охота. Бизнесмен Сеяр Куршутов пообещал 100 тысяч долларов тому, кто поймает и доставит "няш-мяш" в ближайшее отделение СБУ.
Интересно, что Фейсбук сразу же снял объявление Куршутова, впрочем, оно уже ушло в массы.
Популярное сейчас
- Танков больше 300-х. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 8 марта
- Решение ФИФА по футболистам из УПЛ, удар по чемпионату россии. Главные новости за 7 марта
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО