Генсек НАТО: Мы несем ответственность, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова высказался о войне, которую на украинской земле начала банда орков. Столтенберг в очередной раз отметил, что НАТО не является врагом для России, но в случае необходимости готово дать отпор. Также чиновник считает, главное, чтобы военные действия не перекинулись на другие страны Европы.

"Россия претерпела беспрецедентные резкие санкции и почти полностью изолирована на мировой арене. Союзники помогают Украине сохранить свое основное право на самозащиту. Поддержка подкреплена миллиардами евро. Также были открыты границы для оказания помощи беженцам. Страдания, которые мы видим сейчас в Украине, ужасны. И мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины, это было бы еще более опасно, разрушительно и смертельно, в таком случае ситуация могла выйти из-под контроля.

Чтобы у Москвы не было места для неправильного толкования ситуации. НАТО значительно усилило свое присутствие в восточной части Североатлантического союза. У нас здесь 130 реактивных самолетов, более 200 кораблей от крайнего севера до Средиземноморья и тысячи дополнительных солдат в регионе. Среди них многонациональная боевая группа в Адажи. Союзники, включая Канаду, США и Испанию, размещают здесь сотни дополнительных войск. Мы будем защищать каждый клочок латвийской земли. Мы будем защищать земли по всей территории Альянса", - сказал Столтенберг.