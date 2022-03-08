США запретят импорт российских газа и нефти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден заявил, что страна вводит полный запрет на импорт российских газа и нефти. Постепенно готова отказываться от российских энергоносителей и Великобритания, которая уже консультируется по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки.
В Европе такого единства нет, но также имеет место позиция, при которой следует уменьшать зависимость от российских энергоносителей.
Отметим, что США готовы смягчить санкции в отношении Венесуэлы, чтобы компенсировать нехватку энергоносителей от запрета российских нефти и газа.
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Источник:УНІАН
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