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США запретят импорт российских газа и нефти

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США запретят импорт российских газа и нефти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент США Джо Байден заявил, что страна вводит полный запрет на импорт российских газа и нефти. Постепенно готова отказываться от российских энергоносителей и Великобритания, которая уже консультируется по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки.

В Европе такого единства нет, но также имеет место позиция, при которой следует уменьшать зависимость от российских энергоносителей.

Отметим, что США готовы смягчить санкции в отношении Венесуэлы, чтобы компенсировать нехватку энергоносителей от запрета российских нефти и газа.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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