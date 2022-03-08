США запретят импорт российских газа и нефти

Президент США Джо Байден заявил, что страна вводит полный запрет на импорт российских газа и нефти. Постепенно готова отказываться от российских энергоносителей и Великобритания, которая уже консультируется по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки.

В Европе такого единства нет, но также имеет место позиция, при которой следует уменьшать зависимость от российских энергоносителей.

Отметим, что США готовы смягчить санкции в отношении Венесуэлы, чтобы компенсировать нехватку энергоносителей от запрета российских нефти и газа.