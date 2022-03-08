Великобритания откажется от российской нефти до конца года
Никому не нужна страна с никому не нужными природными запасами еще на шаг поближе к тотальной изоляции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Великобритании откажутся от импорта российских нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Об этом во вторник заявил министр энергетики Соединенного Королевства Кваси Квартенг.
"У рынка и бизнеса будет более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса Великобритании. Правительство будет работать с компаниями, чтобы поддержать их в поиске альтернативных поставок. Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов плюс мы имеем значительные запасы. Вне рф подавляющее большинство нашего импорта поступает от надежных партнеров: США, Нидерланды, Залива. Мы будем работать с ними в этом году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки", - написал Квартенг в своем твиттере.
Что касается газа, то он составляет 4% от поставок в Великобританию, но правительство рассматривает возможность отказаться от них.
NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022
This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.
(1/4)
Популярное сейчас
- Известный украинский боксер пополнил ряды киевской территориальной обороны
- Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие
- Решение ФИФА по футболистам из УПЛ, удар по чемпионату россии. Главные новости за 7 марта
- В Краснодарском крае начата скрытая мобилизация. Собираются уничтожать фашистов - ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации