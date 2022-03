Великобритания откажется от российской нефти до конца года

В Великобритании откажутся от импорта российских нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Об этом во вторник заявил министр энергетики Соединенного Королевства Кваси Квартенг.

Что касается газа, то он составляет 4% от поставок в Великобританию, но правительство рассматривает возможность отказаться от них.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.



This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.



(1/4)