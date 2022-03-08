Великобритания откажется от российской нефти до конца года

В Великобритании откажутся от импорта российских нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Об этом во вторник заявил министр энергетики Соединенного Королевства Кваси Квартенг.

"У рынка и бизнеса будет более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса Великобритании. Правительство будет работать с компаниями, чтобы поддержать их в поиске альтернативных поставок. Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов плюс мы имеем значительные запасы. Вне рф подавляющее большинство нашего импорта поступает от надежных партнеров: США, Нидерланды, Залива. Мы будем работать с ними в этом году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки", - написал Квартенг в своем твиттере.

Что касается газа, то он составляет 4% от поставок в Великобританию, но правительство рассматривает возможность отказаться от них.