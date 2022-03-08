УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Великобритания откажется от российской нефти до конца года
В тренде

Великобритания откажется от российской нефти до конца года

Общие новости
(2 голосов)

Никому не нужна страна с никому не нужными природными запасами еще на шаг поближе к тотальной изоляции

Великобритания откажется от российской нефти до конца года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Великобритании откажутся от импорта российских нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Об этом во вторник заявил министр энергетики Соединенного Королевства Кваси Квартенг.

"У рынка и бизнеса будет более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса Великобритании. Правительство будет работать с компаниями, чтобы поддержать их в поиске альтернативных поставок. Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов плюс мы имеем значительные запасы. Вне рф подавляющее большинство нашего импорта поступает от надежных партнеров: США, Нидерланды, Залива. Мы будем работать с ними в этом году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки", - написал Квартенг в своем твиттере.

Что касается газа, то он составляет 4% от поставок в Великобританию, но правительство рассматривает возможность отказаться от них.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...