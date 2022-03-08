Президент США: Путин, возможно, сможет взять город, но он никогда не сможет удержать Украину

Президент США Джо Байден выступил с речью, где раскрыл позицию США в ответ на вторжение россии в Украину.

"Путин, кажется, полон решимости продолжать свой убийственный путь, несмотря ни на что, – сказал Байден в Белом доме. – Он уже превратил два миллиона украинцев в беженцев. Россия может продолжать свое продвижение ужасной ценой, но это уже ясно: Украина никогда не будет победой Путина. Путин, возможно, сможет взять город, но он никогда не сможет удержать страну. И если мы не ответим на нападение Путина на глобальный мир и стабильность сегодня, цена свободы и американского народа завтра будет еще больше", - сказал президент.

Байден также отметил украинский народ за сопротивление лицу войны.

"Они вдохновили мир своей храбростью, своим патриотизмом, своей сильной решимостью жить свободными. Война Путина повлекла за собой огромные страдания и ненужные потери жизни женщин, детей, всех в Украине — как в Украине, так и, смею добавить, в России", – сказал Байден.

Президент США признал, что вторжение россии в Украину уже наносит ущерб американским семьям, включая повышение цен на газ. Он признал, что его решение запретить импорт российской нефти будет кое-чего стоить американцам.

"Сегодняшнее решение [запретить импорт российских нефти и газа] не безболезненное для нас. Война Путина уже наносит ущерб американским семьям на бензо- и газозаправках. С тех пор, как Путин начал свое военное наращивание на украинской границе, именно с тех пор цена на газ в Америке выросла на 75 центов. При этом, война будет продолжаться дальше", - сказал Байден в Белом доме.

Президент добавил: "Я сделаю все возможное, чтобы минимизировать цену вторжения Путина у себя дома"

Он также обратился к американским нефтегазовым компаниям, сказав, что война и ее последствия "не являются поводом для чрезмерного повышения цен", что могло бы эксплуатировать американского потребителя.

"Агрессия России дорого стоит всем нам. И сейчас не время для наживы или завышения цен. Я хочу четко сказать, что мы не будем это терпеть", – сказал он.

Байден похвалил компании/фирмы, которые "показали свой личный пример", уходя из рынка России.

"Это время, когда и мы должны внести свой вклад", - сказал он.

Президент США Джо Байден заявил, что запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Соединенные Штаты будет иметь цену в стране, но законодатели едины в принятии мер.

"Здесь, в Соединенных Штатах, это тоже будет ощущаться. Я сказал, что с самого начала буду считаться с американским народом, и когда я впервые говорил об этом, я сказал, что защита свободы будет чего-то стоить, это будет чего-то стоить и нам здесь, в Соединенных Штатах. Республиканцы и демократы понимают это все одинаково. Республиканцы и демократы четко понимают, что мы должны это сделать", - сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что США предоставили Украине более 1 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.

"Поставки оборонного оружия ежедневно поступают в Украину из США, также мы в США координируем доставку аналогичного оружия нашим союзникам и партнерам – от Германии до Финляндии и Нидерландов. Мы работаем над этим. Мы также оказываем гуманитарную поддержку украинскому народу", - сказал президент.

Байден просит Конгресс предоставить Украине финансовую поддержку в сумме 12 миллиардов долларов. Также США запретят новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс, что снизит военную способность страны-агрессора.

Также добавим, что Украина, по заявлению Бориса Джонсона, будет восстановлена ​​после войны по новому "плану Маршара". Запад готово это организовать.