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Бывший министр обороны Грузии приехал воевать за Украину

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Грузия с нами

Бывший министр обороны Грузии приехал воевать за Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили теперь будет защищать Украину от рук путинского режима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в своем твиттере.

Окруашвили приехал в Украину с группой добровольцев из своей страны. Больше деталей Минобороны пока не предоставляет.

Напомним, что пророссийское правительство Грузии не поддержало санкции против рф. В то же время, в грузинских городах, в том числе в Тбилиси, проходили многотысячные митинги в поддержку Украины.

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В статье: война с Россией
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