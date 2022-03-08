Бывший министр обороны Грузии приехал воевать за Украину

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили теперь будет защищать Украину от рук путинского режима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в своем твиттере.

Окруашвили приехал в Украину с группой добровольцев из своей страны. Больше деталей Минобороны пока не предоставляет.

Напомним, что пророссийское правительство Грузии не поддержало санкции против рф. В то же время, в грузинских городах, в том числе в Тбилиси, проходили многотысячные митинги в поддержку Украины.