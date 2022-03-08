Бывший министр обороны Грузии приехал воевать за Украину
Грузия с нами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили теперь будет защищать Украину от рук путинского режима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в своем твиттере.
Окруашвили приехал в Украину с группой добровольцев из своей страны. Больше деталей Минобороны пока не предоставляет.
Напомним, что пророссийское правительство Грузии не поддержало санкции против рф. В то же время, в грузинских городах, в том числе в Тбилиси, проходили многотысячные митинги в поддержку Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Поклонская приехала за оккупантами в Херсонскую область. За нее уже пообещали $100 тысяч
- "Мы не сдадимся". Легенда киевского Динамо присоединился к ТерОбороне
- Федорчук - про Тимощука и Ордеца: Без предателей не было ни одной нации
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...