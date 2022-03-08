Зеленский: К НАТО я охладел уже давно, они не готовы принимать Украину. НАТО боится конфронтации с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, расшифровку которого приводит nv.ua. В нём Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины сообщил, что охладел к НАТО, о признании банановых республик, а также войне, которую затеял владимир путин.

О НАТО: Во-первых, мы готовы к диалогу, но не готовы к капитуляции. Вопрос не только во мне, а в людях, которые меня избрали. Относительно НАТО я охладел по этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину. Альянс боится противоречивых шагов и конфронтации с Россией. Мы не хотим быть страной, которая выпрашивает что-либо на коленях. Я не хочу, чтобы мы были такой страной, а я таким Президентом.

О банановых республиках на территории Украины: Я говорю о гарантиях безопасности. Что касается пунктов относительно временно оккупированных территорий, этих непризнанных республик, которые никто не признал, кроме России, мы могли бы вести переговоры и найти компромисс по поводу того, как эти республики будут дальше жить. Но что важно для меня, это люди на этих территориях, хотят ли они быть частью Украины и кто в Украине скажет, что он хочет, чтобы эти территории были с нами.

Вопрос гораздо сложнее, чем просто признание этих республик, это очередной ультиматум, а мы не готовы к ультиматуму. Что должно быть сделано, это чтобы российский диктатор Путин начал говорить, начал диалог, чтобы вышел из того информационного вакуума, без кислорода, в котором он находится. Он в этом вакууме. Он получает информацию, и мы не знаем, насколько она реалистична эта информация. Похоже, ему просто закрывают глаза.

О выезде заграницу: Да, мне предлагали. Было много информации, несколько групп спецназа были направлены, чтобы убить меня и мою семью. Я сказал нет, как я могу сделать это, я гражданин моей страны и я избранный президент этим народом. Я бы хотел, чтобы конец был таким, как у вас, в американских фильмах. Хэппи энд для нашей страны.

О ввп: Я считаю, он способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну — это то, на что он способен.