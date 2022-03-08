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Польша готова предоставить свои самолеты Украине в обмен на американские

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Польша готова предоставить свои самолеты Украине в обмен на американские

GETTY IMAGES

UA-Футбол
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Польские власти готовы немедленно отдать свои истребители МиГ-29 (их на вооружении у поляков 27) Украине, если США снабдят поляков новой авиатехникой. Об этом сообщает издание gov.pl.

США, в свою очередь, словами Джен Псаки заявляли о готовности передать свои истребители тем странам, которые помогут Украине своими самолетами. Поэтому для поставок авиатехники, которая помогла бы Украине самостоятельно "закрыть небо" от российских ракет и бомбардировщиков, нет никаких препятствий.

Технически процедура будет выглядеть так: Польша передаст США все свои истребители МиГ-29. Их разместят на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Впоследствии эти самолеты будут переданы Украине, а Польша получит новую авиатехнику от США. Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - поступить так же.

Такой сложный обмен (польские самолеты – Украине, Польше – американские) обусловлен тем, что украинским пилотам не нужно осваивать советские истребители, которые есть у поляков. Наши асы готовы выполнять боевые задания немедленно.

Единственная загвоздка заключается в путях доставки самолетов из Америки в Польшу и из Польши в Украину – на это нужно время.

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В статье: война с Россией
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Источник:
gov.pl

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