Польша готова предоставить свои самолеты Украине в обмен на американские
Давайте скорее
GETTY IMAGES
Польские власти готовы немедленно отдать свои истребители МиГ-29 (их на вооружении у поляков 27) Украине, если США снабдят поляков новой авиатехникой. Об этом сообщает издание gov.pl.
США, в свою очередь, словами Джен Псаки заявляли о готовности передать свои истребители тем странам, которые помогут Украине своими самолетами. Поэтому для поставок авиатехники, которая помогла бы Украине самостоятельно "закрыть небо" от российских ракет и бомбардировщиков, нет никаких препятствий.
Технически процедура будет выглядеть так: Польша передаст США все свои истребители МиГ-29. Их разместят на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Впоследствии эти самолеты будут переданы Украине, а Польша получит новую авиатехнику от США. Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - поступить так же.
Такой сложный обмен (польские самолеты – Украине, Польше – американские) обусловлен тем, что украинским пилотам не нужно осваивать советские истребители, которые есть у поляков. Наши асы готовы выполнять боевые задания немедленно.
Единственная загвоздка заключается в путях доставки самолетов из Америки в Польшу и из Польши в Украину – на это нужно время.
Популярное сейчас
- Известный украинский боксер пополнил ряды киевской территориальной обороны
- Федорчук - про Тимощука и Ордеца: Без предателей не было ни одной нации
- Танков больше 300-х. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 8 марта
- СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО