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Запад подготовит "план Маршалла" для восстановления Украины, - Борис Джонсон

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Мистер Джонсон очень старается, спасибо

Запад подготовит "план Маршалла" для восстановления Украины, - Борис Джонсон

Getty Images / Global Images Ukraine

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины после развязанной россией войны.

По его словам, Великобритания делает все возможное, чтобы помочь Украине. Он также отметил, что Путину лучше понять, что его агрессия против Украины "не окупается".

"Понятно, что российское вторжение (в Украину – ред.) идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах человечества и мира, но и в интересах Путина, если бы он сейчас отступил и вывел войска", - отметил Джонсон.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Инициированный в 1947-м году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом план способствовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии европейских государств, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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