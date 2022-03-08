Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Великобритании

Господин Спикере! Господин Премьер-министр! Члены правительства, парламента, лорды.

Леди и джентльмены!

Я обращаюсь ко всем людям Соединенного Королевства. Ко всем людям Великобритании. Великого народа. С большой историей. Я обращаюсь к вам как гражданин, как президент, но тоже большой страны. С большой мечтой. И большой борьбой. Я хочу рассказать вам о наших 13-ти днях. 13-ти днях сильной войны, которую мы не начинали и не хотели. Но ведем.

Потому что не хотим потерять то, что у нас есть, то, что наше – Украину. Так же, как вы не хотели потерять свой остров, когда нацисты готовились начать битву за ваше великое государство, битву за Британию.

13 дней нашей защиты.

В первый день в 4 утра на нас полетели крылатые ракеты. Так, что все проснулись – мы, дети, все мы, живые люди, вся Украина. И с тех пор бодрствует. Мы все взялись за оружие. Став великой армией.

На следующий день отражались от атак в воздухе, на суше и на море. И наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем о финале войны. А именно: куда в конце концов отправится враг. Когда русский корабль потребовал от наших ребят сложить оружие, они ответили ему... Так крепко, как нельзя сказать в парламенте. И мы почувствовали силу. Большую силу нашего народа, который будет до конца гнать оккупанта.

На третий день русские войска, не прячась, бомбили просто по людям, по жилым домам. Артиллерией. Авиабомбами. И это окончательно показало нам, показало миру, кто есть кто. Кто великие люди, а кто – просто звери.

На четвертый день, когда пленных мы уже начали брать десятками, мы не утратили достоинства. И не издевались над ними. Мы относимся к ним, как к людям. Мы остались людьми на четвертый день этой позорной войны.

На пятый день террор против нас уже был откровенным. Против городов и против маленьких городков. Разрушены районы. Бомбы, бомбы, бомбы, снова бомбы на дома, на школы, на больницы. И это геноцид. Который не сломал нас. Мобилизовал каждого и каждую из нас. И дал нам чувство великой правды.

На шестой день российские ракеты упали на Бабий Яр. Это место, где нацисты казнили 100 тысяч человек в годы Второй мировой войны. 80 лет спустя Россия убила их во второй раз.

На седьмой день мы поняли, что они даже разрушают церкви. Бомбами! Снова ракетами. Они не знают святого и великого, как мы знаем.

На восьмой день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции. Самой большой в Европе. И мир стал понимать, что это террор против всех. Это большой террор.

На девятый день мы слушали встречи стран НАТО. И без желаемого для нас результата. Без мужества. Так мы почувствовали это – я не хочу никого обидеть – мы почувствовали, что альянсы бездействуют. Даже небо закрыть не могут. Для этого гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

На десятый день безоружные украинцы в оккупированных городах повсеместно протестовали массово. Останавливая бронетехнику голыми руками. Мы стали несокрушимыми.

На 11-й день, когда уже бомбили жилые районы, когда от взрывов все разрушалось, когда эвакуировали детей из поврежденной детской онкобольницы... Мы осознали: украинцы стали героями. Сотни тысяч человек. Целые города. Дети, взрослые – все.

На 12-й, когда потери русской армии уже превысили 10 тысяч убитых, на этом счету появился и генерал. И это дало нам уверенность: за все преступления, за все унизительные приказы все же будет ответственность. Международного суда или украинского оружия.

На 13-й день в блокированном русскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Они не пускают ни пищевых продуктов, ни воду не дают людям. Просто заблокировали – и они в подвалах. Я думаю, все слышат: там у людей нет воды!

За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великомучеников. Это ужасно! Это пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, но они их забрали. Просто забрали.

Великобритания!

Украина не стремилась к этому. Не искала величия. Но стала великой за эти дни этой войны.

Украина, которая спасает людей, несмотря на террор оккупантов. Которая защищает свободу, несмотря на удары одной из крупнейших армий мира. Которая обороняется, несмотря на открытое небо. Все еще открытое для российских ракет, самолетов, вертолётов. "Быть ​​или не быть?" – вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос.

13 дней назад этот вопрос мог еще прозвучать об Украине. Но сейчас – уже нет. Очевидно, что быть. Очевидно, что быть свободными. И где, как ни здесь, напомнить вам слова, которые Великобритания уже слышала. И которые снова актуальны.

Мы не сдадимся и не проиграем!

Мы пойдем до конца.

Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена.

Мы будем биться в лесах, на полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах... И я хочу от себя добавить: мы будем биться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра! И мы не сдадимся!

Конечно, с вашей помощью, посредством цивилизации больших стран. С вашей поддержкой, за которую мы благодарны и на которую мы очень рассчитываем. И я отдельно благодарен тебе, Борис, мой друг!

Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте её наконец-то государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа.

Слава великой Украине! Слава Великобритании!