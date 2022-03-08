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Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали миллион долларов для помощи украинским детям

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Красивый шаг

Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали миллион долларов для помощи украинским детям

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

UA-Футбол
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"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи расстаются. Детей забирают из кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Война в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", – написал Дэвид в инстаграмме.

Также супруги вместе с ЮНИСЕФ открыли сбор денег на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.

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В статье: война с Россией
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