Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали миллион долларов для помощи украинским детям
Красивый шаг
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи расстаются. Детей забирают из кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Война в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", – написал Дэвид в инстаграмме.
Также супруги вместе с ЮНИСЕФ открыли сбор денег на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.
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