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В Украину прибыло уже около сорока тысяч иностранных военных, - журналист

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(4 голосов)

Солидно

В Украину прибыло уже около сорока тысяч иностранных военных, - журналист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Канадский журналист Дан Бланделл уверяет, что в Украину уже добрались около сорока тысяч иностранных действующих и отставных военных добровольцев, чтобы воевать за Украину против россии.

В частности, на территории Украины уже находятся полтысячи канадцев. И приток военных из Канады продолжается. Поэтому было принято решение создать для них специальное подразделение.

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В статье: война с Россией
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