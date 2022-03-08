В Украину прибыло уже около сорока тысяч иностранных военных, - журналист
Солидно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Канадский журналист Дан Бланделл уверяет, что в Украину уже добрались около сорока тысяч иностранных действующих и отставных военных добровольцев, чтобы воевать за Украину против россии.
В частности, на территории Украины уже находятся полтысячи канадцев. И приток военных из Канады продолжается. Поэтому было принято решение создать для них специальное подразделение.
???? Approximately 40k foreign fighters (military and ex military) have made it to Kyiv. So many Canadians, they gave them their own unit (500 and growing). ????????????— Dean Blundell (@ItsDeanBlundell) March 7, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший министр обороны Грузии приехал воевать за Украину
- "Мы не сдадимся". Легенда киевского Динамо присоединился к ТерОбороне
- Федорчук - про Тимощука и Ордеца: Без предателей не было ни одной нации
- СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...