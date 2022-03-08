В Украину прибыло уже около сорока тысяч иностранных военных, - журналист

Канадский журналист Дан Бланделл уверяет, что в Украину уже добрались около сорока тысяч иностранных действующих и отставных военных добровольцев, чтобы воевать за Украину против россии.

В частности, на территории Украины уже находятся полтысячи канадцев. И приток военных из Канады продолжается. Поэтому было принято решение создать для них специальное подразделение.