В Украину прибыло уже около сорока тысяч иностранных военных, - журналист

Канадский журналист Дан Бланделл уверяет, что в Украину уже добрались около сорока тысяч иностранных действующих и отставных военных добровольцев, чтобы воевать за Украину против россии.

В частности, на территории Украины уже находятся полтысячи канадцев. И приток военных из Канады продолжается. Поэтому было принято решение создать для них специальное подразделение.

???? Approximately 40k foreign fighters (military and ex military) have made it to Kyiv. So many Canadians, they gave them their own unit (500 and growing). ????????????