Из Сум удалось эвакуировать людей. Под Житомиром ударили по общежитию
Немного вечерних новостей из фронта
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Заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко подкинул положительные новости из Сум. Касаются они эвакуации людей.
"Первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву. 1100 иностранных студентов продолжат эвакуацию поездом во Львов. Сейчас все в безопасности получили питание. Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов уже на Полтавщине. Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты. По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продлить эвакуацию во Львов", - сказал чиновник.
В то же время, российский оккупант ударил ракетами по Корбутовке под Житомиром, попав в общежитие на Чудновской улице. Здание полностью разрушено, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он уточнил, что в этом общежитии уже 20 лет проживают обычные житомиряне.
Также мэр заявил, что в Житомире разбомбили завод "Изоват", производящий 70% минеральной ваты в Украине. Интересно, что объекты находятся на противоположных локациях, поэтому бомбардировку нельзя назвать хаотичной.
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