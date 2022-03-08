Из Сум удалось эвакуировать людей. Под Житомиром ударили по общежитию

Заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко подкинул положительные новости из Сум. Касаются они эвакуации людей.

"Первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву. 1100 иностранных студентов продолжат эвакуацию поездом во Львов. Сейчас все в безопасности получили питание. Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов уже на Полтавщине. Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты. По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продлить эвакуацию во Львов", - сказал чиновник.

В то же время, российский оккупант ударил ракетами по Корбутовке под Житомиром, попав в общежитие на Чудновской улице. Здание полностью разрушено, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он уточнил, что в этом общежитии уже 20 лет проживают обычные житомиряне.

Также мэр заявил, что в Житомире разбомбили завод "Изоват", производящий 70% минеральной ваты в Украине. Интересно, что объекты находятся на противоположных локациях, поэтому бомбардировку нельзя назвать хаотичной.