Дожали. Coca-Cola приостанавливает работу на российском рынке

Coca-Cola одной из последних среди известных брендовых фирм приостанавливает деятельность на российском рынке. Об этом решении компания сообщила в официальном релизе. Побудило Coca-Cola к выходу с российского рынка давление, которое обрушилось на компанию после ее отказа вводить санкции против страны-агрессора.

"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", – говорится в релизе, выпущенном корпорацией Coca-Cola.

Компания, специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, отмечает, что они будут продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств.

Компания работает в россии с 1980-го года. Среди брендов компании: Coca-Cola, Fanta, Sprite, соки Добрый и Моя семья, Schweppes, энергетики Burn и Black Monster. Компания дает россиянам более семи тісяч рабочих мест.