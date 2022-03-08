УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дожали. Coca-Cola приостанавливает работу на российском рынке
В тренде

Дожали. Coca-Cola приостанавливает работу на российском рынке

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

А как иначе?!

Дожали. Coca-Cola приостанавливает работу на российском рынке

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Coca-Cola одной из последних среди известных брендовых фирм приостанавливает деятельность на российском рынке. Об этом решении компания сообщила в официальном релизе. Побудило Coca-Cola к выходу с российского рынка давление, которое обрушилось на компанию после ее отказа вводить санкции против страны-агрессора.

"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", – говорится в релизе, выпущенном корпорацией Coca-Cola.

Компания, специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, отмечает, что они будут продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств.

Компания работает в россии с 1980-го года. Среди брендов компании: Coca-Cola, Fanta, Sprite, соки Добрый и Моя семья, Schweppes, энергетики Burn и Black Monster. Компания дает россиянам более семи тісяч рабочих мест.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
coca-colacompany.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...