McDonalds и Starbucks больше не будут работать в России. У заведений уже очереди
Полная изоляция
фото из открытых источников
Американская корпорация, до 2010-го году - крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonalds, прекращает свою работу в России. В стране-агрессоре к заведениям этой питейной выстроились очереди, а в Интернете можно найти объявления о распродаже еды из McDonalds под "соусом" дефицитного товара.
"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания невиновным людям. Как Система, мы присоединяемся к миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", – говорится в заявлении генерального директора компании Криса Кемпчински.
Речь идет о временном приостановлении работы до следующей оценки ситуации. McDonalds также готов дальше выплачивать зарплату своим сотрудникам на территории России.
В то же время, по поводу возобновления работы корпорации на территории страны-оккупанта много вопросов.
"На данный момент невозможно предусмотреть, когда мы сможем снова открыть наши рестораны в россии. Мы чувствуем сбои в нашей цепочке поставок, а также другие влияния на работу", - сказано в заявлении.
Свою работу в изолированной от мира стране прекращает и сетка кафе Starbucks. Это крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания.
Компания прекращает доставку продуктов Starbucks и лицензиат временно закроет магазины Starbucks.
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