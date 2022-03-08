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McDonalds и Starbucks больше не будут работать в России. У заведений уже очереди

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Полная изоляция

McDonalds и Starbucks больше не будут работать в России. У заведений уже очереди

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Американская корпорация, до 2010-го году - крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonalds, прекращает свою работу в России. В стране-агрессоре к заведениям этой питейной выстроились очереди, а в Интернете можно найти объявления о распродаже еды из McDonalds под "соусом" дефицитного товара.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания невиновным людям. Как Система, мы присоединяемся к миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", – говорится в заявлении генерального директора компании Криса Кемпчински.

Речь идет о временном приостановлении работы до следующей оценки ситуации. McDonalds также готов дальше выплачивать зарплату своим сотрудникам на территории России.

В то же время, по поводу возобновления работы корпорации на территории страны-оккупанта много вопросов.

"На данный момент невозможно предусмотреть, когда мы сможем снова открыть наши рестораны в россии. Мы чувствуем сбои в нашей цепочке поставок, а также другие влияния на работу", - сказано в заявлении.

Свою работу в изолированной от мира стране прекращает и сетка кафе Starbucks. Это крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания.

Компания прекращает доставку продуктов Starbucks и лицензиат временно закроет магазины Starbucks.

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В статье: война с Россией
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