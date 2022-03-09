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В житомирской области от авиаудара погибли пять человек, среди них двое детей

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Оккупанты будут гореть в аду

В житомирской области от авиаудара погибли пять человек, среди них двое детей

фото - ДСНС

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты вечером восьмого марта активизировали обстрел и бомбардировку мирного населения Украины. В результате удара по городу Малин Житомирской области разрушены семь частных домов, погибли пять человек. Среди них – двое детей 2021-го года рождения.

Об этом сообщает телеграмм-канал ГСЧС Украины.

Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

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В статье: война с Россией
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