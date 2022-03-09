В житомирской области от авиаудара погибли пять человек, среди них двое детей

Российские оккупанты вечером восьмого марта активизировали обстрел и бомбардировку мирного населения Украины. В результате удара по городу Малин Житомирской области разрушены семь частных домов, погибли пять человек. Среди них – двое детей 2021-го года рождения.

Об этом сообщает телеграмм-канал ГСЧС Украины.

Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники ГСЧС.