В житомирской области от авиаудара погибли пять человек, среди них двое детей
Оккупанты будут гореть в аду
фото - ДСНС
Российские оккупанты вечером восьмого марта активизировали обстрел и бомбардировку мирного населения Украины. В результате удара по городу Малин Житомирской области разрушены семь частных домов, погибли пять человек. Среди них – двое детей 2021-го года рождения.
Об этом сообщает телеграмм-канал ГСЧС Украины.
Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники ГСЧС.
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