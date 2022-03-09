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Екатерина Усик: Наш дом в Ворзеле обстреляли кадыровцы

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Беда

Екатерина Усик: Наш дом в Ворзеле обстреляли кадыровцы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского боксера, чемпионат мира в супертяжелом весе по нескольким категориям Александра Усика Екатерина обратилась в Инстаграмме к своим подписчикам с просьбой о предоставлении информации о ситуации в Ворзеле.

"Ворзель!!! Если кто-то отзовется на моей ул. Леси Украины (где стоял мой дом), с 4-го марта не могу ни к кому дозвониться. Очень переживаю за соседей, там очень много людей было!!! Сейчас тихо!! "И я очень переживаю, живы ли они. Последними сообщениями с фотографиями были страшные кадыровцы. Обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация, пишите мне. Я верю, что они все живы", - говорится в сообщении.

Ранее Екатерина Усик активно обращалась к своим подписчикам из россии и Крыма, но не достучалась до их сознания.

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В статье: война с Россией
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