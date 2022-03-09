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Прозрели, но не до конца. PepsiCo прекращает продажу газировок на россии

Общие новости
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Должен остаться только березовый сок

Прозрели, но не до конца. PepsiCo прекращает продажу газировок на россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Компания PepsiCo оказалась в числе тех, которые 13 дней игнорировали вероломное нападение россии на Украину. Но общественное давление все же сыграло свою роль.

Как сообщает Reuters, PepsiCo частично прекращает продажу товаров на территории страны агрессора. Теперь на россии не будут продаваться и рекламироваться напитки Pepsi, 7Up, Mirinda

В то же время детское питание и молочная продукция, которые производит компания, останутся на российских прилавках. В частности, это продукция под брендами "Чудо" и "Агуша".

Отметим, что накануне стало известно о прекращении работы на россии главного конкурента PepsiCo – компании Coca Cola. Также одумались McDonald's и Starbucks.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.03.2022 в 08:19
Якісь новини ... пздц . То про Пепсі розтрубили , що вони майже самі перші , від початку санкцій , покинули ординський ринок , а зла Кока ні . Потім Кока-фанта-спрайт таки покидають #бучубензоколонку . Тепер виявляється , що Репси тільки думають . На 13 день . Ви нам що , ілюзорну картинку з фейків малюєте ?!
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