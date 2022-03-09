Прозрели, но не до конца. PepsiCo прекращает продажу газировок на россии
Должен остаться только березовый сок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Компания PepsiCo оказалась в числе тех, которые 13 дней игнорировали вероломное нападение россии на Украину. Но общественное давление все же сыграло свою роль.
Как сообщает Reuters, PepsiCo частично прекращает продажу товаров на территории страны агрессора. Теперь на россии не будут продаваться и рекламироваться напитки Pepsi, 7Up, Mirinda
В то же время детское питание и молочная продукция, которые производит компания, останутся на российских прилавках. В частности, это продукция под брендами "Чудо" и "Агуша".
Отметим, что накануне стало известно о прекращении работы на россии главного конкурента PepsiCo – компании Coca Cola. Также одумались McDonald's и Starbucks.
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