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Пленные россияне будут работать на восстановление экономики Украины - МВД

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Работы у них будет много

Пленные россияне будут работать на восстановление экономики Украины - МВД

Новина українською

Захваченные в плен солдаты российской армии будут работать на восстановление экономики Украины. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, Украина будет использовать все возможности, предоставляемые Женевской конвенцией по военнопленным. В частности, трудоспособные военнопленные из рядового состава могут в принудительном порядке привлекаться к выполнению работ невоенного характера, не связанных с риском для их жизни и здоровья, с учетом возраста, пола и физических качеств. Также они могут вовлекаться в опасные виды работ, в том числе разминирование.

Енин подчеркнул, что Украина в отличие от страны-агрессора придерживается норм международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных.

Заметим, что ранее командование сил специальных операций ВС Украины заявило, что не будет брать в плен артиллеристов страны-оккупанта россии из-за их постоянных обстрелов мирного населения.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Obozrevatel

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