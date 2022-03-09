ЦБ рф запретил банкам продавать валюту россиянам
Светлое будущее надвигается
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Граждане россии постепенно начинают расплачиваться за нападение на Украину. Как известно, россия является страной с наибольшим количеством санкции, введенных против нее. По оценкам аналитиков, дефолт на россии может случиться уже в середине апреля. Страну-агрессора массовую покидают мировые бренды.
Но это только начало. В ночь на 9 марта Центробанк россии запретил банкам продавать валюту населению. Официально решение введено до 9 сентября.
Также россиянам разрешили снимать лишь до 10 тысяч долларов наличными с валютных вкладов. Валюту выше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи.
Заметим, что после 13-ти дней войны с Украиной курс российского рубля упал до 130 за один доллар. Впрочем, это официальные цифры, неофициально доллар стоит гораздо дороже.
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