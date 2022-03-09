Алиев: Тимощук просто обо**ался, для него деньги - более важные

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев в интервью "Денисов Time" рассказал, как относится к Анатолию Тимощуку, который до сих пор не отреагировал на войну россии против Украины.

– Я выставлял пост в Instagram и обращался к российским футболистам, но я не услышал ни одного футболиста, выразившего поддержку не только Украине, но и всей стране. Там люди зомбированы, они боятся всего, Путин их запугал.

Я был очень разочарован Тимощуком, даже не хочу называть его имя. Все говорили, что он легенда.

– Он вышел с тобой на связь?

– Нет, совсем.

Я прекрасно помню, как мне вручали бронзовую бутсу на стадионе НСК "Олимпийский", когда вся сборная стояла с нарисованным флагом на щеках. Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины. Но сейчас я скажу одно: этот человек обо**ался.

Я понимаю, что он работает в "Зените". Никто ему ничего не говорит, но слова поддержки можно выразить. Он понимает, если что-то скажет – его оттуда выгонят.

Он просто наплевал в такие трудные времена на людей — украинцев, которые приходили болеть, поддерживать его и сборную. Для него деньги - более важные.

Я очень благодарен ребятам, военным, нашим солдатам, которые сейчас воюют на передовой, как они кладут свою жизнь за нашу страну, большой им поклон, - сказал Алиев.