"Борімося - поборемо!". Министр обороны Украины поздравил с днем ​​рождения Шевченко

9 марта Украина отмечает великий день – День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Все творчество художника проникнуто ненавистью к москалям, что сегодня актуально как никогда.

Вот и министр обороны Украины Алексей Резников поздравил всех с праздником, зацитировав одно из стихотворений Шевченко.

Борімося - поборемо!

Нам Бог помагає!

За нас правда, за нас слава

І воля святая!

"Як заповідав… З днем народження, Кобзарю!" – написал Резников в Фэйсбук.