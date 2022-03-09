"Борімося - поборемо!". Министр обороны Украины поздравил с днем рождения Шевченко
Наставления Тараса сегодня особенно актуальны
9 марта Украина отмечает великий день – День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Все творчество художника проникнуто ненавистью к москалям, что сегодня актуально как никогда.
Вот и министр обороны Украины Алексей Резников поздравил всех с праздником, зацитировав одно из стихотворений Шевченко.
Борімося - поборемо!
Нам Бог помагає!
За нас правда, за нас слава
І воля святая!
"Як заповідав… З днем народження, Кобзарю!" – написал Резников в Фэйсбук.
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