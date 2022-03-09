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"Борімося - поборемо!". Министр обороны Украины поздравил с днем ​​рождения Шевченко

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Наставления Тараса сегодня особенно актуальны

"Борімося - поборемо!". Министр обороны Украины поздравил с днем ​​рождения Шевченко

Новина українською

9 марта Украина отмечает великий день – День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Все творчество художника проникнуто ненавистью к москалям, что сегодня актуально как никогда.

Вот и министр обороны Украины Алексей Резников поздравил всех с праздником, зацитировав одно из стихотворений Шевченко.

Борімося - поборемо!
Нам Бог помагає!
За нас правда, за нас слава
І воля святая!

"Як заповідав… З днем народження, Кобзарю!" – написал Резников в Фэйсбук.

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В статье: война с Россией
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