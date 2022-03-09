УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "И джавелины, и байрактары за Украину бьют русню". Соловий спела нашу версию Bella Ciao
В тренде

"И джавелины, и байрактары за Украину бьют русню". Соловий спела нашу версию Bella Ciao

Общие новости
(3 голосов)

Мощно!

"И джавелины, и байрактары за Украину бьют русню". Соловий спела нашу версию Bella Ciao

Христина Соловій

Новина українською

Известная украинская певица Христина Соловий исполнила красивую авторскую песню на мотив знаменитой итальянской Bella Ciao, поддержав свой народ и армию.

"Моя версия итальянской народной песни. Посвящаю нашим героям, Вооруженным силам Украины и всем, кто сейчас борется за родную землю".

Одного разу, ще на світанку,

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ніхто не думав, ніхто не бачив

Яка бува насправді українська лють.

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на нашу землю пруть.

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на нашу землю пруть.

В теробороні – найкращі хлопці

Самі герої воюють у наших ЗСУ.

І "джавеліни", і "байрактари"

За Україну б'ють русню.

І "джавеліни", і "байрактари"

За Україну б'ють русню.

А наші люди, а українці

Проти русні об'єднали вже цілий світ.

І скоро зовсім – русні не буде,

І буде мир на всій Землі.

І скоро зовсім – русні не буде,

І буде мир на всій Землі.

"Белла чао" (итал. Bella ciao – Прощай, красавица) – народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х годов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Христина Соловій война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
09.03.2022 в 09:59
Нет слов просто , что бы выразить свое восхищение.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...