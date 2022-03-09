"И джавелины, и байрактары за Украину бьют русню". Соловий спела нашу версию Bella Ciao

Известная украинская певица Христина Соловий исполнила красивую авторскую песню на мотив знаменитой итальянской Bella Ciao, поддержав свой народ и армию.

"Моя версия итальянской народной песни. Посвящаю нашим героям, Вооруженным силам Украины и всем, кто сейчас борется за родную землю".

Одного разу, ще на світанку, Земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків І заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків І заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив Яка бува насправді українська лють. Катів проклятих безжально мочим Тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим Тих, що на нашу землю пруть. В теробороні – найкращі хлопці Самі герої воюють у наших ЗСУ. І "джавеліни", і "байрактари" За Україну б'ють русню. І "джавеліни", і "байрактари" За Україну б'ють русню. А наші люди, а українці Проти русні об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім – русні не буде, І буде мир на всій Землі. І скоро зовсім – русні не буде, І буде мир на всій Землі.

"Белла чао" (итал. Bella ciao – Прощай, красавица) – народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х годов.