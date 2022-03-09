130 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям врага по состоянию на утро 9 марта. За 13 дней войны украинская Армия уничтожила более 12 тысяч человек российской армии, 317 танков, 1070 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 28 единиц ПВО, 49 самолетов, 81 вертолет, 7 беспилотников.

Как отмечают в ВСУ, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее также сообщалось, что медицинские учреждения городов на севере Крыма уже переполнены ранеными российскими солдатами. Аналогичная ситуация в городах на юге Беларуси.