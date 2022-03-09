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Как тараканов. ВСУ уничтожили еще одного подполковника российской армии

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Сбились со счета

Как тараканов. ВСУ уничтожили еще одного подполковника российской армии

Агарков - в центрі

Новина українською

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного российского подполковника - в пропагандистских СМИ страны агрессора подтвердили смерть подполковника Юрия Агаркова

Он командовал мотострелковым полком 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Агаркова уже даже похоронили в Пскове.

Заметим, что ВСУ уже уничтожили многих офицеров вражеской армии. В частности, во время боев близ Харькова был ликвидирован Виталий Герасимов – генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией. Ранее стало известно о смерти вражеского генерал-майора Андрея Суховецкого

Также напомним, что в понедельник, 7 марта, сообщалось об уничтожении командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

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В статье: война с Россией
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