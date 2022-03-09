Кирилл Тимошенко и Ирина Верещук сообщили новую информацию о гуманитарных коридорах

Ирина Верещук сообщила об открытии гуманитарных коридоров на ряде маршрутов. Также призвала рф придерживаться взятых на себя обязательств.

▪ Энергодар — Запорожье

▪ Сумы — Полтава

▪ Мариуполь — Запорожье

▪ Волноваха — Покровск

▪ Изюм — Лозовая

▪ Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев

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Также Кирилл Тимошенко уточняет, что с 9 марта, с 9:00 и до 21:00 по киевскому времени, вводится режим прекращения огня. Напомним, ранее рф не соблюдала тишину и обстреливала гражданских во время эвакуации.