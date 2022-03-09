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"Если эту падлу увижу – я разберусь". Алиев пригрозил пропутинскому футболисту

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А Сашко слов на ветер не бросает

"Если эту падлу увижу – я разберусь". Алиев пригрозил пропутинскому футболисту

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Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев прокомментировал высказывания российского экс-футболиста Романа Широкова, который публично одобрил войну россии против Украины.

"Я скажу этому ишаку, и он есть, на самом деле, ишак, этот Роман Широков, который поддерживает и согласен со своим президентом, что он делает спецоперацию. Если бы эта п**ла находилась здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно на машине, ходит, где люди улыбаются.

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Увидел бы что здесь творится, что творится с нашими детьми, с нашими девушками, жёнами, матерями. Как обычных простых людей убивают - я думаю у этой п**лы бы, бл**ь, схватилось бы что-то в душе - и его сердце вылетело бы.

Ну ничего, жизнь - она такая, она круглая, я думаю, что в скором времени я эту п**лу где-то увижу - я с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в россии они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад", - сказал Алиев в интервью "Денисов Time".

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В статье: Александр Алиев война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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