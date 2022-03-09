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ВСУ разгромили позиции российской артиллерии, которые обстреливали окрестности Харькова

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Так будет со всем вражеским войском

ВСУ разгромили позиции российской артиллерии, которые обстреливали окрестности Харькова

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью 9 марта Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и РСЗО противника, которые систематически обстреливали окрестности Харькова.

"После неудачного сопротивления враг прибег к бегству, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения. Часть личного состава противника побежала в лесные массивы в направлении Белгорода, просим содействовать местное население быть осмотрительными и по возможности способствовать поиску", сообщил Синегубов.

Он также отчитался, что возле Харькова враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили более 50 артиллерийских обстрелов и обстрелов из реактивной системы залпового огня по районам Алексеевка, Пятихаток, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачев, Северной и Южной Салтовки.

Приблизительно в 21.25 состоялся авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате слаженных действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют.

Продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через р. Северский Донец и Берека. Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей", - говорится в опубликованном заявлении Синегубова.

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В статье: Харьков война с Россией
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