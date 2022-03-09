Европейский клуб помог эвакуировать детей из академии Шахтера
Динамо, хоть и не Киев
Фото: gnkdinamo.hr
Загребское "Динамо" помогло донецкому "Шахтеру" с эвакуацией детей из Украины из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.
По просьбе директора "горняков" по футболу Дарио Срны, хорватский клуб отправил в венгерско-украинскую границу два автобуса. Оттуда удалось вывезти 27 детей из академии клуба, а также их тренеров.
Детей разместили в гостинице в Загребе возле стадиона "Максимир". Также была оказана помощь с приобретением спортивной одежды для всех девушек и парней. Ребята посетят Загребский зоопарк, а 9 марта поедут в направлении Каштела в детский дом, где будут пока размещены.
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