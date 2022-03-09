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Комитет этики и честной игры УАФ предлагает лишить Тимощука тренерской лицензии

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(1 голосов)

Уже давно пора было это сделать!

Комитет этики и честной игры УАФ предлагает лишить Тимощука тренерской лицензии

Новина українською

Комитет по этике и честной игре УАФ сделал заявление о нарушении Кодекса этики и честной игры бывшим игроком сборной страны Анатолием Тимощуком:

Руководствуясь ст. 62 Дисциплинарных правил УАФ, за рассмотрением и проверкой информации от 08.03.2022 о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры Тимощуком Анатолием Александровичем, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается относительно следующего.

Тимощук А. А., 30.03.1979, является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. В течение 2007-2009 и 2013-2015 годов Тимощук А. А. выступал за российский ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.

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С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не приостановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

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Учитывая вышеизложенное, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается со следующей просьбой:

Признать Тимощука Анатолия Александровича, 30.03.1979, нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ. Поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:

— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

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В статье: Анатолий Тимощук Комитет по этике и честной игре УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2022 в 13:09
Лишите его всего украинского и больше не вспоминайте о нем никогда. Много чести как для иуды.
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jeremi33-3 (Сумы)
09.03.2022 в 12:38
Лицемір...Коли все добре було, прапор малював на щоці, під час звучання гімну за серце тримався...А виявився звичайним трусом і покидьком... Війна показала, ху із ху...
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