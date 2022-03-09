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Разведка США: россия потеряла до 10% техники, которой напала на Украину

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Остальную тоже уничтожим

Разведка США: россия потеряла до 10% техники, которой напала на Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За вторую неделю войны с Украиной российская армия потеряла от 8 до 10% всей техники, сконцентрированной на границах перед нападением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки Соединенных Штатов Америки.

Среди потерь страны-агрессора называются танки, артиллерия, самолеты и другое военное имущество.

В то же время по оценкам американской разведки, Украина потеряла примерно такой же процент техники.

Заметим, что по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 9 марта было уничтожено более 12 тысяч человек вражеской армии, более 300 танков, 130 самолетов и вертолетов и многое другое.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Obozrevatel

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