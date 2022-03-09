Разведка США: россия потеряла до 10% техники, которой напала на Украину
Остальную тоже уничтожим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За вторую неделю войны с Украиной российская армия потеряла от 8 до 10% всей техники, сконцентрированной на границах перед нападением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки Соединенных Штатов Америки.
Среди потерь страны-агрессора называются танки, артиллерия, самолеты и другое военное имущество.
В то же время по оценкам американской разведки, Украина потеряла примерно такой же процент техники.
Заметим, что по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 9 марта было уничтожено более 12 тысяч человек вражеской армии, более 300 танков, 130 самолетов и вертолетов и многое другое.
Популярное сейчас
- Прозрели, но не до конца. PepsiCo прекращает продажу газировок на россии
- Бавария – Зальцбург 7:1. Хет-трик Левандовского – видео голов и обзор матча
- Пропагандист в шоке. Соловьев назвал войну войной и боится гибели россии
- ЛЧ. Бавария – РБ Зальцбург 7:1. Блицкриг Левандовски, добивание Мюллера
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО