УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Некоторые политики ищут ниточки в рф. Если я услышу еще один сигнал, то ответ будет быстрым
В тренде

Зеленский: Некоторые политики ищут ниточки в рф. Если я услышу еще один сигнал, то ответ будет быстрым

Общие новости
(1 голосов)

Владимир Александрович прав

Зеленский: Некоторые политики ищут ниточки в рф. Если я услышу еще один сигнал, то ответ будет быстрым

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский записал дневное обращение к украинцам (9 марта).

Читайте также"И джавелины, и байрактары за Украину бьют русню". Соловий спела нашу версию Bella Ciao

"Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю. Даже там, где нас не поддерживают, даже там хорошо знают, чего мы достигли. И чувствуют, чего мы еще достигнем. Если будем и дальше отвечать мудро и смело на активность врага".

"Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взятых на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону. На нашу жизнь. Что может быть унизительнее для оккупантов?"

"Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти два недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете".

"Мы благодарны Польше за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. Послушайте: у нас война! Это же не пинг-понг! Это про человеческие жизни! Мы еще раз просим – решайте это быстрее".

"Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые снова работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только один раз: я вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...