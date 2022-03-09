Зеленский: Некоторые политики ищут ниточки в рф. Если я услышу еще один сигнал, то ответ будет быстрым

Президент Украины Владимир Зеленский записал дневное обращение к украинцам (9 марта).

"Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю. Даже там, где нас не поддерживают, даже там хорошо знают, чего мы достигли. И чувствуют, чего мы еще достигнем. Если будем и дальше отвечать мудро и смело на активность врага".

"Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взятых на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону. На нашу жизнь. Что может быть унизительнее для оккупантов?"

"Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти два недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете".

"Мы благодарны Польше за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. Послушайте: у нас война! Это же не пинг-понг! Это про человеческие жизни! Мы еще раз просим – решайте это быстрее".

"Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые снова работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только один раз: я вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время".