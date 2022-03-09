Сын Шевченко протестовал в Англии против импорта российской нефти

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко всячески помогает родному народу в борьбе с оккупантами. Легенда украинского футбола дает очень много интервью, в которых рассказывает о реальном положении вещей.

Не остаются в стороне и сыновья Шевченко. Один из них поучаствовал в акции протеста возле офиса компании "Shell", импортирующей нефть из россии.

"Горжусь своим сыном и его одноклассниками, которые протестовали у управления "Shell" вчера", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

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Скриншот: instagram.com/andriyshevchenko