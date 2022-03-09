Сын Шевченко протестовал в Англии против импорта российской нефти
Помогают все, кто могут
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко всячески помогает родному народу в борьбе с оккупантами. Легенда украинского футбола дает очень много интервью, в которых рассказывает о реальном положении вещей.
Не остаются в стороне и сыновья Шевченко. Один из них поучаствовал в акции протеста возле офиса компании "Shell", импортирующей нефть из россии.
"Горжусь своим сыном и его одноклассниками, которые протестовали у управления "Shell" вчера", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.
Читайте такжеНефтегазовый гигант Shell наконец-то прекращает закупки российского петролеума
Популярное сейчас
- Как тараканов. ВСУ уничтожили еще одного подполковника российской армии
- 130 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- Прозрели, но не до конца. PepsiCo прекращает продажу газировок на россии
- Русский спортивный гимнаст прикрепил Z на свою форму. Фото
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации