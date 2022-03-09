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Сын Шевченко протестовал в Англии против импорта российской нефти

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Помогают все, кто могут

Сын Шевченко протестовал в Англии против импорта российской нефти

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко всячески помогает родному народу в борьбе с оккупантами. Легенда украинского футбола дает очень много интервью, в которых рассказывает о реальном положении вещей.

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Не остаются в стороне и сыновья Шевченко. Один из них поучаствовал в акции протеста возле офиса компании "Shell", импортирующей нефть из россии.

"Горжусь своим сыном и его одноклассниками, которые протестовали у управления "Shell" вчера", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

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Сын Шевченко протестовал в Англии против импорта российской нефти - изображение 1
Скриншот: instagram.com/andriyshevchenko
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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2022 в 13:07
Англия и так за нас. В своем Милане не пробовали?...
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