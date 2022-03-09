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ЧАЭС полностью обесточена из-за действий оккупантов, город Славутич тоже без света

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Ремонтные работы пока провести невозможно

ЧАЭС полностью обесточена из-за действий оккупантов, город Славутич тоже без света

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В результате действий российских оккупантов на данный момент полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция. Боевые действия продолжаются, поэтому ремонтные работы и восстановление энергопитания сейчас попросту невозможны.

Также сообщается, что еще обесточен и город Славутич. "Укрэнерго" внимательно следит за ситуацией и будет информировать обо всех изменениях.

На хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Это возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, то насосы не будут производить охлаждение, возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Из-за выключенной вентиляции излучение могут получить все, кто находится на станции.

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В статье: война с Россией ЧАЭС
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