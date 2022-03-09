ЧАЭС полностью обесточена из-за действий оккупантов, город Славутич тоже без света
Ремонтные работы пока провести невозможно
Getty Images / Global Images Ukraine
В результате действий российских оккупантов на данный момент полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция. Боевые действия продолжаются, поэтому ремонтные работы и восстановление энергопитания сейчас попросту невозможны.
Также сообщается, что еще обесточен и город Славутич. "Укрэнерго" внимательно следит за ситуацией и будет информировать обо всех изменениях.
На хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Это возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, то насосы не будут производить охлаждение, возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Из-за выключенной вентиляции излучение могут получить все, кто находится на станции.
Популярное сейчас
- Зеленский: Некоторые политики ищут ниточки в рф. Если я услышу еще один сигнал, то ответ будет быстрым
- "Москали почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины". Федецкий вступил в тероборону
- Алиев: Тимощук просто обо**ался, для него деньги - более важные
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации