ЧАЭС полностью обесточена из-за действий оккупантов, город Славутич тоже без света

В результате действий российских оккупантов на данный момент полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция. Боевые действия продолжаются, поэтому ремонтные работы и восстановление энергопитания сейчас попросту невозможны.

Также сообщается, что еще обесточен и город Славутич. "Укрэнерго" внимательно следит за ситуацией и будет информировать обо всех изменениях.

На хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Это возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, то насосы не будут производить охлаждение, возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Из-за выключенной вентиляции излучение могут получить все, кто находится на станции.