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В Херсонской области враг задержал более 400 граждан Украины

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Оккупанты не понимают, что у них ничего не получится

В Херсонской области враг задержал более 400 граждан Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В своей оперативной сводке по состоянию на 12:00 девятого марта Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим.

«Для этого в Херсонскую область были введены подразделения росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины», - сообщает Генштаб.

В ВСУ сообщают, что на Таврическом направлении противник удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.

В Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения вражеской армии были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

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В статье: война с Россией Херсон
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