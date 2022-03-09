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Арестович – о потерях ВСУ, перегруппировке армии рф и стратегии оккупанта

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Арестович – о потерях ВСУ, перегруппировке армии рф и стратегии оккупанта

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Основные тезисы дневного обращения Алексея Арестовича – советника главы Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны:

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"В эту ночь агрессор активных действий не проводил. Использует эту паузу для перегруппировки войск, накопления сил и попыток продвигаться по своим основным направлениям: Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев, но это не удается".

"Большинство информации, которую они представляют как украинские потери, это их потери – видео российской техники под разным ракурсом. Противник теряет морально-волевые качества, большая их часть в беспорядочном состоянии сдается нашим войскам. Свои силы они переносят в информационное пространство".

"Потери ВСУ гораздо меньше, чем у врага".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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