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Генштаб ВСУ: Враг готовит очередную попытку взять Киев

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Ну-ну

Генштаб ВСУ: Враг готовит очередную попытку взять Киев

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что согласно имеющейся информации, российская армия проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев.

После неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.

Также сообщается, что идет подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

Напомним, в первые дни нападения передовые отряды вражеской армии смогли прорваться в столицу, но были уничтожены ВСУ и территориальной обороной. После этого бои высокой интенсивности идут в городах-спутниках Киева.

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В статье: война с Россией
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