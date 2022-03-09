Генштаб ВСУ: Враг готовит очередную попытку взять Киев
Ну-ну
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что согласно имеющейся информации, российская армия проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев.
После неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.
Также сообщается, что идет подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.
Напомним, в первые дни нападения передовые отряды вражеской армии смогли прорваться в столицу, но были уничтожены ВСУ и территориальной обороной. После этого бои высокой интенсивности идут в городах-спутниках Киева.
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