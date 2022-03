Евросоюз ввел новые санкции против россии

Европейский Союз расширил санкционный список против россии еще на 160 человек – олигархов и членов совета федерации рф.

Кроме того, как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, санкции касаются банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в РФ, криптоактивов.

Напомним, Запад ударил по России жесткими санкциями сразу после нападения на Украину 24 февраля. В частности, в настоящее время закрыто воздушное пространство ЕС для российских самолетов, отключен ряд банков от финансовой системы SWIFT и многое другое. Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отказываются от имспорта российской нефти.

