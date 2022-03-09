Подоляк: Мы готовили управленческую инфраструктуру для военного положения
Власть не хотела медийно давить на людей из-за возможной войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина заранее не знала, что орки вторгнутся на территорию Украины 24 февраля. Об этом сообщил советник председателя офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".
"Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время, и это не вопрос к их разведке.
Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немножко странно.
Они это все нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не делал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры делают, можно было предварительно частично делать - и тогда бы Россия могла оценить тот объем проблем с экономической точки зрения.
Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели - готовили инфраструктуру управленческую для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы бы не удержали ситуацию.
Война войной, но к войне мы бы полностью сломали всю экономику и сегодня нам было бы гораздо сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему", - сказал Подоляк.
Напомним, что сейчас идут четырнадцатые сутки военного вторжения сил Мордора на территорию Украины, однако армия бункерного психа несет значительные потери и еще не выполнила ни одной из поставленных задач. В то же время, экономика рф несет огромные потери, а с рынка полуазиатской страны ушли почти все крупные компании.
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