Подоляк: Мы готовили управленческую инфраструктуру для военного положения

Украина заранее не знала, что орки вторгнутся на территорию Украины 24 февраля. Об этом сообщил советник председателя офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

"Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время, и это не вопрос к их разведке.

Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немножко странно.

Они это все нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не делал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры делают, можно было предварительно частично делать - и тогда бы Россия могла оценить тот объем проблем с экономической точки зрения.

Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели - готовили инфраструктуру управленческую для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы бы не удержали ситуацию.

Война войной, но к войне мы бы полностью сломали всю экономику и сегодня нам было бы гораздо сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему", - сказал Подоляк.