Президент Украины ужесточил наказание за госизмену и мародерство
Преступления против национальной безопасности во время военного положения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, усиливающий ответственность за госизмену во время военного положения. Соответствующее сообщение уже появилось на вебпортале украинского парламента. Закон предусматривает, что в санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) УК Украины устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишением свободы, с обязательной конфискацией всего имущества преступника.
Также был унормирован закон о порядке выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскому населению для защиты страны в военное время и предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. Кроме того, предоставлена возможность гражданам Украины участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственную наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к ней.
Кроме того, усилилась ответственность за мародерство. Закон усиливает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использования трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых. В частности, за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, или присвоения (растраты) имущества в условиях военного положения предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Также за совершение мародерства на поле боя лицо будет наказано на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.
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