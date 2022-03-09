Российские пираты захватили спасательное судно и принудительно ведут его к украинскому Севастополю
Хоть какой-то успех российских моряков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские неудачники, которым никак не удается провести десантную операцию у Одессы с Черного моря, одержали крупную победу по другому направлению.
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в телеграмм, оккупанты захватили и принудительно ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь.
Об этом сообщил капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины. Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан оккупантов, который взял на себя функции командования.
Действия российских оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и международных конвенций безопасности мореплавания, информирует Главное управление разведки МО Украины.
Популярное сейчас
- "Москали почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины". Федецкий вступил в тероборону
- ВСУ разгромили позиции российской артиллерии, которые обстреливали окрестности Харькова
- Как тараканов. ВСУ уничтожили еще одного подполковника российской армии
- Русский спортивный гимнаст прикрепил Z на свою форму. Фото
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации