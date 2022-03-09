Российские пираты захватили спасательное судно и принудительно ведут его к украинскому Севастополю

Российские неудачники, которым никак не удается провести десантную операцию у Одессы с Черного моря, одержали крупную победу по другому направлению.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в телеграмм, оккупанты захватили и принудительно ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь.

Об этом сообщил капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины. Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан оккупантов, который взял на себя функции командования.

Действия российских оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и международных конвенций безопасности мореплавания, информирует Главное управление разведки МО Украины.