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Враг нанес авиаудар по мариупольской детской больнице

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Где только путин не видит нацистов

Враг нанес авиаудар по мариупольской детской больнице

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рашисты нанесли целенаправленный авиаудар по детской больнице Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется.

Напомним, что полк Азов с 1 марта продолжает держать круговую оборону города. Оркам никак не удается сломать сопротивление украинского народа.

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В статье: война с Россией
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