Враг нанес авиаудар по мариупольской детской больнице
Где только путин не видит нацистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рашисты нанесли целенаправленный авиаудар по детской больнице Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется.
Напомним, что полк Азов с 1 марта продолжает держать круговую оборону города. Оркам никак не удается сломать сопротивление украинского народа.
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